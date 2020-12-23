В Британии обнаружили еще более заразный штамм коронавируса

В Британии выявили два случая заражения ранее неизвестным штаммом коронавируса, который может быть более заразен, сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, передает «Би-Би-Си».

Оба случая заражения связаны с путешествием в ЮАР.

Британия ограничила авиасообщение с ЮАР, сообщает издание.

«Этот новый южноафриканский вариант вызывает серьезные опасения, поскольку он быстрее передается и, вероятно, сильнее мутирует, чем тот штамм, который был ранее обнаружен в Великобритании», — уточнил глава британского Минздрава. Он подчеркнул, что выявленную разновидность исследуют эксперты из лаборатории в Портон-Дауне.

Последний открытый штамм коронавируса и предыдущий, о котором на прошлой неделе заявлял Лондон, имеют сходство, но развивались отдельно друг от друга. Они также имеют одинаковую мутацию — N501Y.

Количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 39,2 тысячи, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Как свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте правительственной информации, антирекорд фиксируется в королевстве вторые сутки подряд.