Уже вторая страна разрешила использовать российскую вакцину

Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями Аргентины (ANMAT) зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

Регулятор разрешил применять российскую вакцину в экстренных случаях. Аргентина стала первой страной Латинской Америки, зарегистрировавшей «Спутник V».

В конце декабря российская вакцина против COVID-19 была зарегистрирована в Беларуси.