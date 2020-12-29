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Микитась получил еще одно подозрение – в заказе похищения и вымогательстве

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Микитась получил еще одно подозрение – в заказе похищения и вымогательстве

Национальная полиция Украины сообщает, что собственник известной строительной фирмы уведомлен о подозрении в похищении человека и вымогательстве.

В сообщении, размещенном на сайте Нацполиции во вторник, отмечается, что юрист компании, которая предоставляла юридические услуги собственнику строительной фирмы, был похищен 8 декабря.

«В течение нескольких часов полицейские задержали исполнителей, а потом установили и непосредственного заказчика преступления... Заказчиком оказался собственник известной строительной компании, а организатором — лидер преступной группировки, который в настоящее время находится под стражей за совершение убийства», — говорится в сообщении.

По информации Нацполиции, похищение юриста была тщательно спланировано, а подготовка к преступлению проходила в несколько этапов. «Получив все данные о будущей жертве, исполнители — члены транснациональной группировки — обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика вынудили потерпевшего написать долговую расписку на $800 тыс.», — отмечается в сообщении.

По информации правоохранителей, через несколько часов после похищения полицейские задержали четверых исполнителей и освободили заложника. Во время похищения и задержания злоумышленники сообщали о ходе событий организатору, а тот в свою очередь — заказчику, впоследствии были задержаны двое соорганизаторов.

«В настоящее время на основании обоснованных доказательств заказчика — собственника известной строительной фирмы уведомили о подозрении по ч.3 ст.27 ч.3 ст.146 (похищение человека) и ч.3 ст.27 ч. 4 ст. 189 (вымогательство)», — говорится в сообщении.

Нацполиция не указывает имя собственника строительной компании, которому предъявлено подозрение. Речь идет о бывшем владельце компании «Укрбуд», экс-народном депутате, фигуранте дела о хищении имущества Нацгвардии Максиме Микитасе.

Как сообщалось, в Киеве 8 декабря группа лиц похитила сотрудника юридической компании, оказывавшей юридическую помощь руководителю известной строительной фирмы. В тот же день автомобиль с похищенным был обнаружен, четверо похитителей были задержаны и доставлены в управление полиции.

Злоумышленники выманили потерпевшего под предлогом встречи, затолкали в автомобиль и увезли, а по дороге требовали у него возврата несуществующего долга и заставили написать расписку в пользу руководителя строительной фирмы на $800 тыс. Впоследствии у пострадавшего отобрали два мобильных телефона, деньги и технический паспорт на автомобиль. Как сообщали СМИ, застройщиком, в пользу которого была написана расписка, является экс-нардеп Микитась.

Микитась в настоящее время находится под ночным домашнем арестом, его подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии, вследствие чего были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн. О подозрении его уведомили 2 октября 2019 года, а 3 декабря 2020 года Микитась пошел на соглашение со следствием, после чего ему была изменена мера пресечения на круглосуточный домашний арест.

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После этого детективы НАБУ сообщили о подозрении заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта в рамках расследования дела о присвоении имущества Нацгвардии. Татаров заявил, что докажет свою невиновность. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил заседание по избранию меры пресечения Татарову 30 декабря.

полиция, Максим Микитась
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