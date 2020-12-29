Нацполиция пришла с обысками домой к Микитасю

Утром 29 декабря следователи Нацполиции провели обыски в доме у бывшего владельца «Укрбуда» Максима Микитася, который фигурирует в деле о махинациях с квартирами для нацгвардейцев, сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов. Однако, по его словам, обыск проводят по делу о похищении человека.
«Сегодня в 6.00 следователи Национальной полиции зашли в дом к бывшему владельцу компании „Укрбуд“ Максиму Микитасю, давшему показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Полицейские проводят обыск согласно постановлению суда по уголовному делу о похищении человека», — написал Бутусов.
По словам журналиста, подозрение Микитасю не предъявили и не задержали его. Во время обыска Микитась находился под охраной спецназа Национального антикоррупционного бюро.
«Адвокаты Микитася готовят заявление. На показаниях, документах и уликах, представленных Микитасем, основано подозрение против бывшего сотрудника „Укрбуда“ Татарова», — добавил Бутусов.
Накануне стало известно, что Нацполиция выдвинула против Максима Микитася новое подозрение, не связанное с коррупцией.
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