Нацполиция пришла с обысками домой к Микитасю

Утром 29 декабря следователи Нацполиции провели обыски в доме у бывшего владельца «Укрбуда» Максима Микитася, который фигурирует в деле о махинациях с квартирами для нацгвардейцев, сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов. Однако, по его словам, обыск проводят по делу о похищении человека.

«Сегодня в 6.00 следователи Национальной полиции зашли в дом к бывшему владельцу компании „Укрбуд“ Максиму Микитасю, давшему показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Полицейские проводят обыск согласно постановлению суда по уголовному делу о похищении человека», — написал Бутусов.

По словам журналиста, подозрение Микитасю не предъявили и не задержали его. Во время обыска Микитась находился под охраной спецназа Национального антикоррупционного бюро.

«Адвокаты Микитася готовят заявление. На показаниях, документах и уликах, представленных Микитасем, основано подозрение против бывшего сотрудника „Укрбуда“ Татарова», — добавил Бутусов.

Накануне стало известно, что Нацполиция выдвинула против Максима Микитася новое подозрение, не связанное с коррупцией.