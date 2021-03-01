Сотрудники украинского посольства в Польше попались на контрабанде

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отозвал двух сотрудников украинского посольства в Польше, которых подозревают в коррупции. Они пытались вывезти из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.
Об этом Кулеба написал в Facebook.
Министр отметил, что сотрудников украинского посольства поймали «на горячем» вчера, 28 февраля.
«Их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИД вопиющий. Убежден, важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными. Надо сломать позорный подход „не выносить сор из избы“. Его как раз надо выносить. Иначе будем жить в мусоре», — написал Кулеба.
Он отметил, что в связи с этим принял три решения:
Обоих сотрудников отозвано из долгосрочной загранкомандировки. Их работа в посольстве завершилась. В ближайшие пару часов планируют завершить все формальности по этому вопросу.
Против обоих сотрудников начнут дисциплинарное расследование в отношении выявленных фактов. Кулеба пообещал, что расследование будет тщательное и быстрое.
МИД будет полностью взаимодействовать с правоохранительными органами.
Напомним, в 2016 году прокуратура Закарпатской области возбуждала уголовное дело против сотрудников посольства Украины в Словакии, которые пытались вывезти из Украины контрабанду сигарет.
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