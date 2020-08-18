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Трамп назвал администрацию Обамы и Байдена самой коррумпированной в истории США

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Трамп назвал администрацию Обамы и Байдена самой коррумпированной в истории США

Президент США Дональд Трамп считает, что администрация предыдущего главы Белого дома Барака Обамы и бывшего вице-президента Джозефа Байдена (занимали посты в 2009-2017 годах) была самой коррумпированной в истории страны. Об этом он заявил во вторник в Twitter.

«Администрация Обамы и Байдена была самой коррумпированной в истории, имея в виду еще и то, что они были пойманы на слежке за моей кампанией, самый крупный политический скандал в истории нашей страны. Это называется измена, и даже больше», — указал Трамп.

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Тем самым он прокомментировал выступление бывшей первой леди Мишель Обамы, которая на съезде Демократической партии заявила, что Байден, претендующий на выдвижение кандидатом на пост президента от демократов, сумеет вывести США из кризиса. Помимо этого, она обрушилась с критикой на Трампа, представляющего республиканцев.

«Дональд Трамп — плохой президент для нашей страны. У него было достаточно времени, чтобы доказать, что он может справлять с этой работой, но, очевидно, ему это не по зубам», — подчеркнула Мишель Обама.

 

Барак Обама, Дональд Трамп
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