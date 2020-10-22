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Обама впервые выступил на митинге в поддержку Байдена

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Обама впервые выступил на митинге в поддержку Байдена

Бывший президент США Барак Обама впервые за предвыборную кампанию лично выступил в поддержку кандидата от Демократической партии Джо Байдена на митинге в Филадельфии (штат Пенсильвания). Его выступление транслировал канал CNBC.

«Я люблю приезжать в Пенсильванию. Вы дважды поддержали меня, и сегодня я вернулся, чтобы попросить вас помочь, чтобы Белый дом достался Джо Байдену и Камале Харрис», — сказал Обама.

По словам Обамы, Трамп относился к должности президента, как к «реалити-шоу, с помощью которого может привлечь внимание». Экс-президент добавил, что по вине Трампа «репутация США в мире была растоптана», и в Соединенных Штатах не приняли эффективные меры против коронавирусной инфекции.

Также Обама заявил, что, работая подростком в магазине мороженного, он, возможно, выплатил больше налогов, чем Трамп. Так экс-президент прокомментировал материал The New York Times о том, что действующий глава государства в 2016 и 2017 годах выплатил подоходный налог суммарно лишь на $1,5 тыс.

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По данным The New York Times, Трамп не платил федеральный подоходный налог в течение десяти лет. Журналисты сообщили, что в 2016 и 2017 годах он уплатил в виде федерального подоходного налога всего по $750. По информации издания, президент избегает уплаты налога, сообщая об убытках своих предприятий.

Сам Трамп назвал это «фейковыми новостями» и заявил, что заплатил налоги на много миллионов долларов, но имел право, как и все остальные, на вычеты и налоговые льготы.

Барак Обама, Дональд Трамп, выборы в США, Джо Байден
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