Из COVID-фонда уже потратили 57 миллиардов, половину – на автодороги

Из Фонда борьбы с COVID-19, по состоянию на 28 декабря 2020 года, использовали 57,1 млрд грн (79,3%) из предусмотренных 72 млрд грн средств по общему фонду госбюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из них на здравоохранение использовано 14,7 млрд грн из 22,4 млрд грн выделенных средств, или 65,6%.

В частности, на закупку аппаратов ИВЛ использовано 84 млн грн, на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения — почти 2 млрд грн из выделенных 4 млрд гривен.

Местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 1,5 млрд гривен, на повышение надбавок и доплат медицинским работникам направлено 5,5 млрд грн из предусмотренных на эти цели 6 млрд гривен.

«На социальную защиту уже направлено 12,8 млрд грн из предусмотренных 17,4 млрд грн. Кроме того, на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения направлено 24,9 млрд грн из предусмотренных 26 млрд грн. На сферу обеспечения правопорядка направлено 3,6 млрд грн из 4,5 млрд грн», — добавили в Минфине.

Отмечается, что, согласно ЗУ от 17.11.2020 № 1006-IX, увеличены средства Фонда по спецфонду государственного бюджета на 8,9 млрд грн.

«Из этих средств 5 млрд грн правительство направило на оказание единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета их деятельности в результате усиления ограничительных противопандемических мероприятий. Почти 1,4 млрд грн предусмотрено на приобретение вакцины против COVID-19», — говорится в сообщении.