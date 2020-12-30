450 тысяч ФОПов уже оформили заявку на получение материальной помощи

С 14 декабря 449 873 физических лица-предпринимателя подали заявки на получение 8 тыс. гривен единоразовой материальной помощи в системе «Дія».
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Министерства по вопросам цифровой трансформации.
«По состоянию на 11:00 30 декабря 449 873 украинца подали заявки на получение материальной помощи. 369 975 украинцев подали заявки с помощью мобильного приложения «Дія», 79 903 — через портал «Дія», — отметила пресс-служба.
Подача заявлений на получение 8 тыс. гривен материальной помощи доступна с 14 по 31 декабря.
Напомним, 4 декабря Верховная Рада проголосовала за законопроект, который предусматривает выплату единоразовой материальной помощи наемным работникам и ФОПам, которые пострадали из-за карантинных мер.
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