Мендель рассказала, когда запланирована следующая большая пресс-конференция Зеленского

Следующая большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского запланирована на вторую годовщину его вступления в должность.
Общение со СМИ может быть и раньше, если возникнет такая необходимость, рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в интервью телеканалу «ЗИК».
«Пресс-конференцию мы, конечно, планируем на вторую годовщину, но будет ли предварительно? Предварительно мы будем давать обязательно, если будет какая-то потребность», — сказала она.
Мендель также отметила, что уже есть в планах некоторые большие интервью президента, но не уточнила, каким именно СМИ и дату их выхода.
Как известно, инаугурация Президента Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.
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