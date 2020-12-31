Мендель рассказала, когда запланирована следующая большая пресс-конференция Зеленского

Следующая большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского запланирована на вторую годовщину его вступления в должность.

Общение со СМИ может быть и раньше, если возникнет такая необходимость, рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в интервью телеканалу «ЗИК».

«Пресс-конференцию мы, конечно, планируем на вторую годовщину, но будет ли предварительно? Предварительно мы будем давать обязательно, если будет какая-то потребность», — сказала она.

Мендель также отметила, что уже есть в планах некоторые большие интервью президента, но не уточнила, каким именно СМИ и дату их выхода.

Как известно, инаугурация Президента Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.