Зеленский вечером встретится с иностранными журналистами

Президент Владимир Зеленский в пятницу вечером встретится с представителями иностранных СМИ.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В пятницу, 28 января, в 17.15 (ориентировочно) начнется встреча президента Украины Владимира Зеленского с представителями иностранных СМИ», — говорится в анонсе.

Отмечается, что мероприятие будет транслироваться онлайн на официальной Фейсбук-странице Офиса президента.