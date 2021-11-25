Зеленский в пятницу проведет пресс-марафон

В пятницу, 26 ноября, состоится пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный «экватору его каденции».
Как сообщает Офис президента в своем Tegeram-канале, пресс-марафон «30 вопросов президенту Украины» начнется в 12:00 и продлится три часа.
«В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии этого года приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ», — сказано в сообщении.
В Офисе президента добавили, что «состоится содержательный разговор президента с журналистами, во время которого будут освещены различные актуальные и общественно важные темы».
В частности, будут подняты темы проведения реформ в Украине, ситуация на Донбассе, энергетическая безопасность, вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и т.д.
«В то же время такой формат мероприятия позволит избежать дублирования вопросов», — говорится в анонсе.
Мероприятие будет транслироваться на официальной Facebook-странице Офиса президента и ведущих украинских телеканалах.
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