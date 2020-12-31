Мендель рассказала о личных качествах Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала его искренним и терпеливым начальником.
«Он разный, потому что он переживает все. Он искренний. И эта искренность — его выдающаяся черта, его характера. Он действительно все делает от сердца. У него нет неважного. Все, что есть, для него важно. Этот уровень терпеливости — это то, чему бы лично я хотела научиться», — сказала Мендель в интервью телеканалу ZIK.
Кроме того, Мендель рассказала, что глава государства ее иногда ругает «по заслугам». Однако, по ее словам, президент к ней прислушивается и меняет мнение, если ей удается отстоять свою позицию.
Она добавила, что президент часто смотрит телевизор, разные каналы.
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