В Финляндии выявили первый случай побочной реакции на вакцину Pfizer

Финское агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea получило первое заявление о побочной реакции на вакцину от COVID-19, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Главврач Fimea Майя Кауконен подтвердила, что заявление получено, но его содержание не разглашается в целях сохранения конфиденциальности.
«Когда мы получим по меньшей мере пять уведомлений (о побочной реакции на вакцину — ред.), то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались», — заявила Кауконен.
Согласно YLE, в конце 2020 года прививки от коронавируса получили медработники пяти крупнейших больничных округов в финских городах Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу.
Напомним, что европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 21 декабря минувшего года рекомендовало использование на рынке Евросоюза вакцины от COVID-19 от Pfizer/BioNTech.
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