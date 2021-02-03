Еще в одной стране вакцину AstraZeneca не рекомендовали использовать пожилым

Национальная группа экспертов по вакцинации Финляндии не рекомендует использовать вакцину британско-шведской компании AstraZeneca людям старше 70 лет. Об этом сообщил в среду финский Национальный институт здравоохранения и социального развития.
"Группа экспертов по вакцинации, назначенная институтом, рекомендует пока использовать препарат от AstraZeneca для вакцинации людей младше 70 лет. При необходимости рекомендация будет изменена, когда появится больше данных исследований влияния вакцинации на разные возрастные группы", - говорится в сообщении.
Эксперты пояснили, что пока получено мало данных о воздействии этой вакцины именно на возрастных пациентов, доля которых среди участников испытаний была небольшой.
Они рекомендуют, чтобы вакцину AstraZeneca, когда она станет доступна в стране, первыми получили люди из групп риска, самая возрастная группа из тех, кто младше 70 лет, а также работники системы здравоохранения.
Ранее аналогичное решение приняли в Швеции. Управление здравоохранения Швеции считает, что вакцину британско-шведской компании AstraZeneca не следует использовать людям старше 65 лет.
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