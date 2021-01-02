От COVID умер исполнитель главной роли в фильме «Человек-амфибия»

Артист Владимир Коренев умер от COVID-19, сообщила российским СМИ его дочь Ирина Коренева.

Артисту было 80 лет.

Владимир Коренев получил известность после главной роли в фильме «Человек-амфибия» (1961 год). На счету актера более 50 ролей, в том числе в фильмах: «Дети Дон-Китхота» (1966), «Много шума из ничего» (1973), «Криминальный талант» (1989). Также снимался в сериалах «Убойная сила», «Дети Арбата», «Последняя исповедь», «Предчувствие», «Орлова и Александров».