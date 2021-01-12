В Финляндии заявили о восьми случаях осложнений из-за вакцины Pfizer

Финские медики сообщили, что в стране использовано около 45 тысяч доз вакцины от коронавируса, при этом за неделю зарегистрировано восемь различных осложнений, включая анафилактический шок.

«По оценкам THL, на сегодняшний день (12 января) были введены примерно 45 тысяч доз вакцин от коронавируса. Информация обновляется ретроспективно, и поэтому фактическая доза превышает заявленную», — говорится в сообщении Национального института здравоохранения и социального обеспечения (THL).

Агентство безопасности и развития в области фармацевтики Fimea получило восемь сообщений о негативной реакции на прививку от коронавируса за последнюю неделю.

«Fimea получило восемь сообщений о негативной реакции на прививку от коронавируса. В трех случаях говорилось о серьезных последствиях: о сильной аллергической реакции или анафилактическом шоке, который является одним из наиболее опасных осложнений лекарственной аллергии», — говорится в сообщении организации.

Вакцинация от коронавируса началась в Финляндии 27 декабря с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech.