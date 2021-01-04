Умерла «девушка Бонда» Таня Робертс

Американская актриса и модель Таня Робертс, сыгравшая девушку агента Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство», скончалась в возрасте 65 лет, сообщает портал TMZ.

Представитель актрисы сказал, что в канун Рождества она вышла на прогулку со своими собаками, а при возвращении упала, получив тяжелую травму. В больнице ее подключили к аппарату искусственного дыхания. В воскресенье, 3 января, женщина скончалась.

Таня Робертс считалась одним из секс-символов начала 1980-х годов. В фильме «Вид на убийство» (1985) ее партнером был Роджер Мур, исполнивший роль Джеймса Бонда.

Робертс также снималась в главных ролях в таких фильмах, как «Повелитель зверей», «Шина — королева джунглей», «Почти беременна».