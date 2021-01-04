Варфоломей не видит раскола православия из-за украинской автокефалии

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что в православии нет раскола, и он не собирается делать ну шагу назад по украинскому вопросу. В интервью газете «Вима тис Кирьякис» Варфоломей отверг обвинения в папизме, заявив, что в православии «нет папы и папизма».

На вопрос, как он оценивает курс новой церкви в Украине через два года после предоставления ей томоса автокефалии и не беспокоится ли он за общеправославное единство, Варфоломей ответил, что все, кто ставит под сомнение права и ответственность Константинопольского патриархата, ставит под сомнение саму структуру православия.

«Единство православия не подвергается испытаниям из-за ответа Вселенского патриархата на просьбу украинских православных, Украинская автокефалия была действием ответственности матери-церкви по отношению к миллионам православных братьев наших, которые находились, не по своей вине, вне церкви», — сказал Варфоломей, добавив, что это не было обслуживание политических целей или геополитических интересов.

По его мнению, два года спустя он видит, как новая церковь развивается, а митрополит Киевский Епифаний вносит вклад своими братскими инициативами в нормализацию церковной жизни.

Варфоломей назвал ошибочным решение братской Русской православной церкви прервать общение с Константинополем и с признавшими ПЦУ поместными церквями. «Тем не менее, я повторяю, раскола в православии нет», — заявил он.

Варфоломей вновь настаивал на праве Фанара решать подобные проблемы. «Что касается меня как Вселенского патриарха, я не могу положить православную экклезиологию на алтарь унижающих мотивов. Я не имею права сделать ни шагу назад», — заявил Варфоломей.

Он отверг обвинения в том, что ведете себя как папа Востока и Православия. «Те, кто выдвигает это обвинение, хотят создать ложное представление о том, что Вселенский патриархат якобы нарушает нормальную традицию православия, которую, конечно, они сами не только не уважают и не признают, но нарушают ее, интерпретируют против священных канонов», — заявил Варфоломей.

«На самом деле проблема не в украинской автокефалии и не в якобы несуществующих или недействительных рукоположениях в украинской иерархии, на которые некоторые сознательно ссылаются. Цель состоит в том, чтобы забрать эти уникальные обязанности Константинопольского престола и передать их в другие руки», — заявил Варфоломей, добавив, что с этим не будет мириться.

Наопмним, что в 2018 году в Киеве прошел объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии. При этом единственной канонической православной церковью в Украине Москва признает Украинскую православную церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.

Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году — предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с «раскольниками».