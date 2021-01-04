Войти
Трамп собирает сторонников на митинг в день утверждения итогов выборов
резонанс
Трамп собирает сторонников на митинг в день утверждения итогов выборов
Зеленский пожелал украинцам в новом году мира, здоровья и счастья
позиция
Зеленский пожелал украинцам в новом году мира, здоровья и счастья

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

отчет
RSS

Поступления от приватизации в 2020г выросли в 2,5 раза, - глава ФГИ

505
Поступления от приватизации в 2020г выросли в 2,5 раза, - глава ФГИ

Государственный бюджет в 2021 году, согласно предварительным данным, профинансирован за счет приватизации на 2,13 млрд грн, что в 2,5 раза больше, чем у «нековидном» 2019 году и в 10 раз больше, чем в 2018 году, сообщил глава Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко в интервью агентству Интерфакс-Украина.

«За год общая цена продажи объектов составит около 3,03 млрд грн. Однако после аукциона еще понадобится время на подписание договора (иногда это растягивается на месяц), а затем еще на оплату. Поэтому госбюджет-2020 успеет получить около 2,13 млрд грн», — сказал он.

Читайте также: НБУ запустил интернет-магазин по продаже памятных монет

Сенниченко уточнил, что среди наиболее успешных примеров приватизации в минувшем году — продажа столичной гостиницы «Днепр» (Киев) за 1,111 млрд грн, за которую боролись 28 участников, а также 1,26 млрд грн от 20 аукционов по продаже активов ГП «Укрспирт».

По его словам, в целом ФГИ провел более 2 тыс. открытых аукционов, на которых цена в среднем росла более чем вдвое по сравнению со стартовой. «Было несколько аукционов со снижением цены там, где какие-то государственные объекты были значительно переоценены, например, база отдыха Национального банка Украины, но в целом рост цены был двукратным», — отметил глава Фонда.

Читайте также: Социолог объяснил, почему Зеленский остается самым популярным политиком в Украине

Среди других достижений 2020 году он назвал прием в управление ФГИ в 10 раз больше предприятий, чем за все годы независимости, — 435, а также погашение долгов по зарплате для 15 тыс. работников на 32 предприятиях и возвращение девяти стратегических предприятий под контроль государства с заменой там директоров.

«И еще продолжаем эту работу в судах, в боях. Мы ведем 1935 судебных дел, из которых 149 уже выиграли, защитив права государства как акционера», — добавил Сенниченко.

Он уточнил, что за год компании в управлении Фонда перечислили в бюджет 248 млн грн дивидендов, а «Центрэнерго» удастся вывести в прибыль вместо убытков, которые по итогам 2019 года составляли 2,2 млрд грн.

Читайте также: Курс Ethereum за сутки вырос на 58%

Как сообщалось, первоначальный план поступлений от приватизации в госбюджет-2020 был сокращен с 12 млрд грн до 0,5 млрд грн при пересмотре госбюджета в начале коронокризиса в связи с введенным запретом на «большую» приватизацию.

Закон о госбюджет-2021 предусматривает роста финансирования госбюджета за счет привтаизации до 12 млрд грн. Правительство уже обратилось к парламенту с предложением снять запрет на «большую» приватизацию.

приватизация, ФГИ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 4 января 2021
Воскресенье, 3 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О предсказании настоящего

Мало кто способен представить себе картину будущего, радикально отличающегося от настоящего. А вот нарисовать мир, в котором все тенденции лишь продолжают нынешние – это легко. Куда спокойней и проще предсказывать настоящее. Такие предсказания гораздо лучше принимаются, так что большинство футурологов только этим и занимаются. Урок для тех, кто, несмотря ни на что, должен быть готов к будущему, состоит в умении быть бескомпромиссно циничным.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«На деревню американскому дедушке»: несколько выводов по итогам интервью Зеленского для The New York Times

Отчет о выполненном «домашнем задании» и список просьб к американскому Санта-Клаусу - вот главное впечатление об интервью Зеленского The New York Times. Неудивительно, что в конце американский журналист начал откровенно троллить Зеленского, спрашивая, что еще он хотел бы попросить у политической элиты США?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016