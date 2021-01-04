Курс Ethereum за сутки вырос на 58%

Курс Ethereum впервые с февраля 2018 года превысил $1000. Согласно данным tradingview.com, на данный момент криптовалюта стоит $1135. За последние сутки альткоин подорожал на 58%, рост за 12 месяцев составил 730%.

В марте, во время обвала рынков, курс Ethereum падал ниже $90. C того момента цена монеты выросла более чем в 12 раз. Чтобы обновить исторический максимум в $1440, установленный в январе 2018 года, альткоину нужно вырасти еще на 27%.