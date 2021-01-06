ЕС хочет удвоить поставки вакцины Pfizer

Евросоюз ведет переговоры с компаниями Pfizer и BioNTech, совместно разработавшими вакцину от коронавируса, об удвоении числа поставок препарата. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, сообщил Bloomberg.

По словам собеседников агентства, новый контракт будет заключен на дополнительные 100 млн доз вакцины и будет предусматривать возможность поставки еще 200 млн доз.

В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС закупит у Pfizer 300 млн доз вакцины. Таким образом, если новая сделка состоится, общее количество вакцины Pfizer, которую получит Евросоюз, увеличится до 600 млн доз. Этого достаточно, чтобы привить две трети населения ЕС, подсчитал Bloomberg.

Спрос на вакцину Pfizer со стороны Евросоюза, который подписал контракты на поставку почти 2 млрд доз различных вакцин, объясняется тем, что это единственный препарат, использование которого одобрил общеевропейский регулятор, отмечает агентство. Решение по другому препарату американской компании Moderna может быть принято 6 января, а вакцины от других производителей, в том числе компании AstraZeneca, станут доступны не раньше чем через несколько недель.

По данным Bloomberg, страны-участницы оказали давление на Евросоюз, чтобы он начал переговоры о поставках дополнительных доз вакцины, на фоне роста числа смертей и увеличения срока действия карантинных ограничений. Кроме того, они обеспокоены появлением нового, более заразного штамма коронавируса, о появлении которого Минздрав Великобритании сообщил в декабре 2020 года.