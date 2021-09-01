Кулеба и Лавров обменялись острыми заявлениями

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя высказывание главы МИД РФ Лаврова о том, что президент Украины Владимир Зеленский делает заявления об истории стран и качестве газа «не от большого ума», заявил, что сам Лавров запутался в истории.
«Министр Лавров заблудился в трех соснах российской истории. До 18 века его государство имело одно название: Московия. В 10 веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо. Не только российский газ, а и пропаганда — самые грязные в мире», — написал Кулеба в соцсети Twitter.
Как сообщалось, ранее Зеленский учредил новый праздник — День Украинской государственности, и отметил, что датой праздника станет годовщина крещения Киевской Руси.
«Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности — в день крещения Киевской Руси — Украины», — заявил президент.
Позже, во время встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм в рамках визита в Вашингтон Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире» — из-за «значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций».
По информации российских СМИ, Лавров заявил, что подобные высказывания — «словесная эквилибристика», и президент Зеленский делает эти заявления «не от большого ума».
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