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В ВСУ рассказали СМИ, как правильно писать про войну на Донбассе

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В ВСУ рассказали СМИ, как правильно писать про войну на Донбассе

Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины обнародовало список терминов, рекомендуемых для использования в публикациях, освещающих войну на Донбассе.

«Для того, чтобы Украина и мир говорили о войне на „едином языке“, необходимо использовать соответствующие термины, которые будут формировать приближенное к реальности медиапространство. Одинаковое восприятие войны позволяет быстрее и эффективнее искать решения проблем и избегать конфликтов, обусловленных отсутствием единого понимания событий», — подчеркивается в сообщении Управления в соцсети Facebook.

В качестве примера приводится использование терминов «территории самопровозглашенных/так называемых ДНР/ЛНР», «юго-восток Украины» и «восток Украины» в СМИ и социальных сетях, что, отмечают в Управлении, является ошибочным в соответствии с законами Украины.

«Дело в том, что неправильное определение того или иного региона Украины приводит к ряду проблем, среди которых подмена понятий, затуманивание сознания, противопоставление и создание стереотипов. „Восток Украины“ в противовес „большой Украине“ — таким термином Россия и пророссийские медиа отделяют население временно оккупированных территорий от украинцев, проживающих под легитимным правительством, а затем создают напряжение в обществе и враждебное отношение между гражданами. Таким образом, используя термин „восток Украины“ и „юго-восток Украины“, расширяют географию конфликта, ведь в географическом восприятии восток — это и Харьковская область, а юго-восток часто в сознании охватывает и Запорожскую область, в то время как под оккупацией находятся отдельные районы Донецкой и Луганской областей», — объясняется в сообщении.

Кроме того, термин «так называемые ДНР/ЛНР» подтверждает существование отдельных «самопровозглашенных» республик, признания которых добивается Россия, в то время как на самом деле это созданные Россией квазигосударства и признанные законом террористические организации.

«Кроме того, неправильное использование данного термина создает представление об особом характере и обособленности этих территорий, что дает им основания претендовать на специальный статус, отличный от остальных регионов Украины. Однако, при условии верной формулировки, мы понимаем, что это — территории Украины, временно оккупированные Россией и сателлитными ей террористическими группировками», — подчеркнули в Управлении.

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Таким образом, заключают в Управлении, верным является использование терминов «временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях» и «оккупированная часть Донбасса».

«Использование единой терминологии, которая соответствует реальности, законам и международному гуманитарному праву, будет способствовать созданию новых механизмов для противодействия информационным угрозам и формированию нарратива, будет исключать российские пропагандистские штампы», — резюмируется в сообщении.

СМИ, ВСУ, Донбасс
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