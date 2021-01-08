Степанов пояснил, как российской вакцине попасть на рынок Украины

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, через какие проверки должна пройти российская вакцина от коронавируса «Спутник V», чтобы попасть на рынок Украины.

Об этом Степанов сказал на ежедневном утреннем брифинге.

«Это единственный препарат, российская вакцина» Спутник «, напротив которого есть такое количество политики. Это понятно, потому что Российская Федерация всегда использовала любую возможность в своей гибридной войне», — отметил он.

Степанов рассказал, что 6 января харьковская компания «Биолик» только подала заявку в Государственный экспертный центр на разрешение продавать в Украине российскую вакцину.

Но, кроме этого, по словам министра, компания еще должна подать регистрационную форму, а также досье, в котором должна быть четко доказана безопасность препарата и показаны результаты трех фаз клинических испытаний.

По результатам всех этих поданных документов, продолжает глава Минздрава, можно будет говорить о качестве препарата.

«Наконец-то мы хоть увидим не какие-то политические лозунги, а что такое эта российская вакцина», — отметил Степанов.

Он выразил уверенность, что Украина способна обеспечить себя вакциной от Covid-19 от ведущих мировых производителей, которые подают заявки открыто и качественно, «не устраивая информационную войну».