В Украине не будут регистрировать российскую вакцину «Спутник V»

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» не будет зарегистрирована в Украине, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины. Сразу могу сказать, что никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет», — сказал он на брифинге в пятницу.

Кроме того, Степанов призвал не слушать заявления политиков относительно срыва кампании по вакцинации от COVID-19.

«Представители одной из политических сил заявили, что шансы на своевременное начало вакцинации призрачные. Хочу вам сказать, что все это просто очередной хайп. Я еще раз подчеркиваю: вакцинация в стране начнется вовремя. Как мы говорили еще в сентябре прошлого года, что начнем вакцинацию в феврале 2021-го, так и будет», — сказал он.

Как сообщалось, Степанов сообщил, что на первом этапе вакцинальной кампании от COVID-19 в Украине будут вакцинированы прочти 367,5 тыс. человек, вакцинация начнется в феврале.