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Степанов снова заявил, что «Спутника» в Украине не будет

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Степанов снова заявил, что «Спутника» в Украине не будет

Украину пытаются втянуть кампанию по дискредитации вакцин против Covid-19, а главным автором распространяемой для этого дезинформации является РФ, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, отметив при этом, что отказ от закупок российской вакцины является его принципиальной позицией.

«Нас пытаются втянуть в грязную лживую кампанию по дискредитации вакцин. Вспомните волну грязи, которой поливали AstraZeneca — связь между вакциной и тромбами не подтвердили, но весь мир поставили на уши. Главный автор фейков — Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения. Через навязывание ложной информации о других вакцинах всему миру она пытается протолкнуть собственный „Спутник“. Моя позиция принципиальная и неизменная „Спутника“ в Украине не будет», — написал Степанов в Facebook во вторник.

Министр отметил, что для него не стал неожиданностью обновленный отчет Европейской службы внешних связей (European External Action Service, EEAS), в котором говорится о том, что с появлением новых разнообразных вакцин набирает обороты кампания по их искусственной дискредитации. В частности, с начала года в базу данных EUvsDisinfo добавили более 100 примеров прокремлевских дезинформационных заявлений о вакцинации, сообщил он.

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В связи с этим руководитель украинского ведомства призвал украинцев «быть умнее» и соблюдать информационную гигиену. «Те, кто навязывают людям страхи относительно других вакцин и называют их „дерьмом“ — сознательно или по глупости подыгрывают России», — написал Степанов.

вакцина, Максим Степанов, Спутник V
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