Байден назвал напавших на Конгресс террористами и не хочет видеть Трапа на инаугурации

Напавшие на Конгресс США являются доморощенными террористами, требуется полномасштабное расследование случившегося. Об этом заявил в пятницу избранный американский президент Джозеф Байден во время выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр).
«Они террористы, доморощенные террористы», — сказал демократ. «Они должны быть привлечены к ответственности», — добавил политик.
Он не сомневается, что Секретная служба США сможет обеспечить безопасность во время его инаугурации, намеченной на 20 января.
«Я в полной мере доверяю Секретной службе, уверен, что инаугурация пройдет в условиях безопасности и без проблем», — сказал демократ.
Байден заявил, что приветствует присутствие на своей инаугурации нынешнего вице-президента США Пенса и будет рад отсутствию Трампа.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016