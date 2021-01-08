Байден назвал напавших на Конгресс террористами и не хочет видеть Трапа на инаугурации

Напавшие на Конгресс США являются доморощенными террористами, требуется полномасштабное расследование случившегося. Об этом заявил в пятницу избранный американский президент Джозеф Байден во время выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр).

«Они террористы, доморощенные террористы», — сказал демократ. «Они должны быть привлечены к ответственности», — добавил политик.

Он не сомневается, что Секретная служба США сможет обеспечить безопасность во время его инаугурации, намеченной на 20 января.

«Я в полной мере доверяю Секретной службе, уверен, что инаугурация пройдет в условиях безопасности и без проблем», — сказал демократ.

Байден заявил, что приветствует присутствие на своей инаугурации нынешнего вице-президента США Пенса и будет рад отсутствию Трампа.