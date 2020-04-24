Байден переживает, что Трамп может отложить президентские выборы в США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на пост главы государства, высказал опасения, что хозяин Белого дома Дональд Трамп может отложить проведение выборов в ноябре, воспользовавшись ситуацией с пандемией COVID-19.
«Запомните мои слова. Я думаю, что Трамп собирается каким-то образом отложить выборы и придумать причину, по которой выборы не состоятся. Он думает, что это единственный способ, который поможет ему выиграть», — заявил Байден на онлайн-встрече со своими сторонниками, слова которого приводит в четверг журналист телекомпании CBS Бо Эриксон, работающий в пресс-пуле политика.
В свою очередь телекомпания CNN пояснила, что Трамп не сможет принять решение о переносе выборов единолично, поскольку для этого по закону ему потребуется одобрение Конгресса США. При этом сам американский лидер на брифинге в Белом доме 4 апреля отметил, что всеобщие выборы в стране пройдут, как и запланировано, 3 ноября, несмотря на пандемию. Он также раскритиковал вариант проведения голосования по почте, предлагаемый демократами.
Напомним, что руководство Демократической партии в связи с пандемией приняло решение перенести сроки проведения партийного съезда в Милуоки (штат Висконсин) с 13 июля на середину августа. Байден сейчас остался, по сути, единственным претендентом на выдвижение кандидатом на пост президента. Его главный соперник — сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс 8 апреля объявил о прекращении предвыборной борьбы.
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