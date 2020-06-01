CNN сообщает о рекордно благоприятной для Байдена социологии

Социологические опросы, проведенные в США, показывают, что у ключевого кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена одна из лучших позиций для любого претендента на пост с 1930-х годов прошлого века, сообщает американский телеканал CNN.

Отмечается, что в мае провели, по крайней мере, более 40 общенациональных публичных опросов, в которых задавался вопрос о паре на выборах Байден-Трамп. Байден лидировал в каждом из опросов.

CNN пишет, что Байден — первый кандидат в президенты, который опережает действующего главу Белого дома в каждом майском опросе, так как Джимми Картер сделал это в 1976 году. Картер, конечно, победил на выборах 1976 года.

Среднее лидерство Байдена над Трампом в среднем никогда не опускалось ниже 4% и обычно превышало этот показатель.

Сегодняшний разрыв между Байденом и Трапом составляет 10%. За Байдена готовы проголосовать 53% опрошенных, за Трампа — 43%.