CNN сообщает о рекордно благоприятной для Байдена социологии

Социологические опросы, проведенные в США, показывают, что у ключевого кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена одна из лучших позиций для любого претендента на пост с 1930-х годов прошлого века, сообщает американский телеканал CNN.
Отмечается, что в мае провели, по крайней мере, более 40 общенациональных публичных опросов, в которых задавался вопрос о паре на выборах Байден-Трамп. Байден лидировал в каждом из опросов.
CNN пишет, что Байден — первый кандидат в президенты, который опережает действующего главу Белого дома в каждом майском опросе, так как Джимми Картер сделал это в 1976 году. Картер, конечно, победил на выборах 1976 года.
Среднее лидерство Байдена над Трампом в среднем никогда не опускалось ниже 4% и обычно превышало этот показатель.
Сегодняшний разрыв между Байденом и Трапом составляет 10%. За Байдена готовы проголосовать 53% опрошенных, за Трампа — 43%.
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