Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

Социальная сеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном блоге компании.
«После тщательной проверки последних твитов, отправленных с аккаунта Дональда Трампа, и того, как они воспринимаются в Twitter и за его пределами, мы навсегда заблокировали аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», — заявили в Twitter.
К такому решению соцсеть пришла после беспорядков, которые устроили сторонники Трампа 6 января. На следующий день она временно заблокировала Twitter действующего президента США на 12 часов и потребовала удалить три поста, которые, по мнению соцсети, нарушали ее правила.
Теперь администрация Twitter обратила внимания на два новых твита Трампа. В одном из них президент заявил, что голоса 75 млн проголосовавших за него сторонников «будут иметь гигантский вес долгое время». «Они не будут подвергнуты неуважению или несправедливому обращению в любом виде, в любой форме!» — написал он. В соцсети сочли, что этот пост можно понять таким образом, что президент не планирует способствовать мирной передаче власти, а решил поддерживать и защищать тех, кто считает, что он победил на выборах.
В другом твите Трамп сообщил, что не придет на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена. Этот пост сторонники республиканца могут воспринять как очередное подтверждение того, что выборы не были законными, заявили в администрации соцсети. Кроме того, твит отмечает инаугурацию как «безопасную» цель, поскольку на ней не будет Трампа, а также может подтолкнуть тех, кто планирует устроить беспорядки в этот день.
«Мы пришли к выводу, что эти твиты нарушают политику соцсети о противодействии героизации насилия, и пользователь @realDonaldTrump должен быть незамедлительно навсегда отстранен от работы сервиса», — говорится в сообщении Twitter.
После этого Трамп опубликовал твит в официальном аккаунте президента США. Он заявил, что изучит возможность создания собственной онлайн-платформы, однако соцсеть почти сразу удалила эти посты, пишет Reuters.
Twitter — один из основных каналов коммуникации Трампа со своими сторонниками. На его аккаунт @realDonaldTrump подписаны почти 89 млн пользователей.
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