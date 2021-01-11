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Основатель Telegram заявил об опасности Applе и посоветовал перейти на Android

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Основатель Telegram заявил об опасности Applе и посоветовал перейти на Android

Основатель Telegram Павел Дуров считает, что компания Apple может ограничить свободу пользователей. Об этом он написал в своем блоге.

«Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям», — считает Дуров.

В то же время на Android можно устанавливать собственные приложения через apk-файлы, добавил основатель Telegram. Он призвал пользователей переходить на эту платформу с iOS, чтобы «сохранить доступ к свободному потоку информации».

Дуров добавил также, что команда мессенджера работает над созданием веб-версии приложения для браузера Safari.

Так основатель Telegram отреагировал на удаление из магазинов App Store и Google Play социальной сети Parler, которую использовали сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Apple и Google обвинили ее в отсутствии модерации и распространении «угроз общественной безопасности».

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Основатель Telegram не впервые выступает с критикой Apple. В октябре 2020 года он заявил, что компания не желает брать ответственность за собственную политику после блокировки трех белорусских Telegram-каналов на устройствах, использующих iOS. В компании в ответ на это заявили, что получили жалобы пользователей на то, что в каналах передавались личные данные, в том числе имена и номера телефонов.

Помимо этого, Дуров обвинял Apple в монополии из-за комиссии в 30% в магазине приложений. В результате, по его словам, страдают и владельцы iPhone, например теряют дополнительные деньги и получают обновления с задержкой.

Apple, Павел Дуров
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