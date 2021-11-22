Основатель Telegram Дуров стал гражданином Франции

Российский бизнесмен, основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров стал обладателем еще одного иностранного гражданства. Дуров получил французское гражданство. Также Павел Дуров является подданным Сент-Китса и Невиса, государства в восточной части Карибского моря.

Имя российского бизнесмена есть в указе от 23 августа 2021 года о натурализации и реинтеграции. Документ опубликован в официальном журнале Французской Республики. Павел Дуров пока никак не комментировал получение французского гражданства.

Отметим, что в РФ разрешено двойное гражданство.

По оценке Forbes, состояние Павла Дурова в 2021 году достигало $17,2 млрд.