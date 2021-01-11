Спикер палаты представителей назвала Трампа «служанкой Путина»

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала бездействие нынешнего президента Дональда Трампа в отношении массовой атаки хакеров на американские федеральные учреждения, за которой, по мнению Вашингтона, стоит Москва.

«Что касается взлома... он ничего не сказал по этому поводу», — заявила она в интервью CBS. Журналист в ответ напомнила, что Трамп говорил о возможной причастности к атаке Китая.

Пелоси предположила, что подобная реакция американского президента может быть связана с тем, что у России есть на него компромат. «Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа — личное, политическое или финансовое. ...Но нет другого объяснения, почему он до такой степени служанка Путина».

По словам Пелоси, сейчас у власти в Соединенных Штатах находится человек, который «сделал что-то настолько серьезное, что против него должно быть возбуждено уголовное дело». Она считает, что Трамп виновен в подстрекательстве своих сторонников к мятежу. Спикер палаты представителей отметила также, что ей нравится идея воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, которая предусматривает автоматическую передачу власти вице-президенту страны в том случае, если он и большая часть администрации президента заявят о недееспособности действующего главы государства.

Пелоси заявила, что 11 января палата представителей рассмотрит резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу отстранить Трампа от власти с применением 25-й поправки.

О масштабной атаке хакеров на правительственные и частные сети США стало известно в декабре. Под нее попали Минфин, Национальное телекоммуникационное управление и другие ведомства. СМИ сообщали, что за хакерами из группировки APT29 (также известна как Cozy Bear) стоит Москва. Позже о причастности России к произошедшему заявил генпрокурор США. Трамп, однако, усомнился в этом и предположил, что за атакой стоит Китай. Он заявил также, что СМИ сделали эту атаку куда более значительной, чем она есть на самом деле.