Кабмин повысил минимальную розничную цену на игристые вина

Минимальная розничная цена на украинские игристые вина, вина газированные, сброженные напитки, вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные) повышена с 89 до 109 грн за бутылку 0,7-0,75 литра, соответствующее постановление правительство Украины приняло 13 января.
«В результате выигрывают все: украинские виноделы станут конкурентоспособными и восстановят утраченные позиции на рынке. Виноградари будут иметь больший спрос на их сырье. Украинский потребитель будет иметь качественный, а не фальсифицированный, продукт», — прокомментировал решение глава Минэкономики Игорь Петрашко в пресс-релизе министерства в четверг.
Согласно ему, постановление также привело в соответствие с Налоговым кодексом и УКТВЭД описание этой продукции и ее коды.
Министр отметил, что главная проблема сектора состоит в том, что сейчас на рынке происходит манипуляция названиями продукции и ценами: менее качественные импортные напитки на основе вина продаются по одинаковой цене с более качественными украинскими игристыми винами.
По словам Петрашко, национальные производители потеряли 40% рынка игристых вин, в связи с чем возникла угроза закрытия украинских винодельческих заводов. Принятое постановление устраняет все манипуляции и урегулирует вопросы «цена должна равняться качеству», считает глава Минэкономики.
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