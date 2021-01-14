В США уже вакцинировали более 10 миллионов человек

Количество американцев, которые получили первую дозу вакцины от коронавируса, пересекло отметку в 10 млн человек.
Об этом сообщили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC).
Так, по данным CDC, по состоянию на 14 января первую дозу прививки от вируса SARS-COV-2 получили 10 278 462 гражданина США.
Как известно, Соединенные Штаты получили около 30 млн доз вакцин от производителей Moderna и Pfizer/BioNTech. На данное время для иммунизации населения использовано около трети из них.
В первую очередь вакцинируют медиков и людей старше 65 лет.
Соединенные Штаты остаются на первой позиции среди стран мира по количеству выявленных случаев инфицирования коронавирусом. Так, COVID-19 заболели около 22,8 млн американцев, более 380 тыс. жителей США умерло.
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