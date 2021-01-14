Эрдоган сделал прививку от COVID-19

Президент Турции Реджеп Эрдоган вакцинировался против коронавирусной инфекции. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Мне тоже сделали прививку», — написал Эрдоган.

По данным телеканала NTV, прививку президент сделал в городской больнице Анкары.

Накануне глава минздрава Турции Фахреттин Коджа в прямом эфире привился вакциной СoronaVac китайской компании SinoVac, начав кампанию по вакцинации в стране. Как сообщили в минздраве в четверг, более 250 тысяч медработников в Турции привились от коронавируса китайским препаратом в первый день вакцинации в стране.