Турецкая вакцина от COVID будет готова уже осенью, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отечественные ученые планируют завершить разработку вакцины от коронавируса до сентября-октября 2021. По его словам, данный препарат является вакциной нового типа.

Об этом сообщает Агентство Анадолу.

«В Турции продолжается активная работа по разработке отечественной вакцины от коронавируса. Мы планируем получить вакцину до сентября-октября текущего года», — сказал турецкий лидер.

Он отметил, что турецкая вакцина будет рассчитана не только на покрытие спроса в самой Турции. По его словам, Анкара готова поставить вакцину в любую страну мира, если поступит соответствующий запрос.

Напомним, ранее Турция одобрила применение российской вакцины " Спутник V" для вакцинации от коронавируса. В ближайшее время в страну поступит крупная партия этого препарата.

Эрдоган отметил, что готов лично обсудить с российским президентом Владимиром Путиным поставки препарата, если это будет нужно.

Также сообщалось, что Украина и Турция могут взаимно признать «паспорта вакцинации» от коронавируса. Это упростит туристические поездки между странами. Премьер-министр Украины также поручил соответствующим ведомствам проработать вопрос о возможности увеличения регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией.