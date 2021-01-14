B ФРГ могут еще больше ужесточить карантин – вплоть до остановки транспорта

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена существенно ужесточить действующий в ФРГ предварительно до 31 января карантин из-за новых штаммов коронавируса, обсуждается возможность полной остановки общественного транспорта. Об этом сообщила в четверг газета Bild со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, Меркель хочет провести 20 января совещание с главами регионов и принять решение по «мега-локдауну». В частности, власти намерены обсудить введение комендантского часа, полностью перевести, где возможно, работников предприятий на удаленку и временно остановить движение общественного транспорта. Министерство транспорта ФРГ проверяет, какие последствия это может иметь для логистической системы страны и как обеспечить бесперебойное снабжение населения необходимыми товарами и продуктами.
Канцлер обсудила два дня назад вопрос ужесточения мер с министром здравоохранения Йенсом Шпаном, пишет газета. Переговоры прошли в условиях строжайшей секретности, отметила Bild. По ее информации, Меркель особенно встревожена новыми мутациями коронавируса и планирует продлить и ужесточить карантин как минимум до конца февраля.
С 16 декабря в ФРГ действуют жесткие карантинные меры. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не работают парикмахерские, музеи, театры, косметические салоны, школьники учатся удаленно. Ранее Меркель не исключила, что такой режим продлится еще 2-2,5 месяца.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016