В Боснии назвали условие возвращения Украине подаренной Лаврову иконы

Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик заявил, что страна может отдать похищенную из Луганска икону Украине, если Киев сможет доказать, что искал её раньше.
Как передает Укринформ, об этом сообщает «Балканский обозреватель» в Фейсбуке.
«Если Украина докажет, что начала искать икону до даты, когда я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я передам её им», — заявил Додик.
По его словам, он до сих пор так и не получил ответа от Украины относительно того, ищет ли она икону, а также не было предоставлено никаких данных об иконе.
«Украина её не ищет. Есть заявление Агентства по координации деятельности полицейских органов БиГ, которое отвечает за сотрудничество с Интерполом, что у Интерпола нет информации о поиске иконы», — утверждает Додик.
Напомним, скандал вокруг православной иконы украинского происхождения возник, когда сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик 14 декабря подарил её министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Боснийский посол в Москве заявил, что лично привез икону из Москвы и передал её в офис председателя президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.
17 декабря Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в МИД этой страны с требованием предоставить информацию о происхождении позолоченной старинной иконы, подаренной Лаврову.
21 декабря Министерство культуры и информационной политики проанализировало обнародованное в СМИ изображение пометки на этой иконе и выяснило её происхождение. Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, созданной в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее.
Позднее российский МИД заявил, что вернул посольству БиГ эту икону для расследования её происхождения с участием Интерпола.
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