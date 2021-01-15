Инсайдеры предсказали, что Apple вернет классические названия для своих смартфонов

В 2021 году компания Apple собирается вернуть классические названия для своих смартфонов. Вместо iPhone 13 на рынок будет выпущена выпущена модель iPhone 12s. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает ChinaMobole.
В Купертино готовят новую модель к сентябрю 2021 года. Смартфоны получат незначительные изменения и станут, фактически, модернизацией iPhone 12. Отсюда и идея вернуть литеру «S», как это уже было до iPhone 8.
Ожидается, что iPhone 2021 года сохранит дизайн модели 2020 года. Сетевые информаторы считают, что толщина корпуса будет увеличена. Зато станет меньше экранный вырез, а сам дисплей получит высокую частоту обновления 120 герц.
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