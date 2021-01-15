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Инсайдеры предсказали, что Apple вернет классические названия для своих смартфонов

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Инсайдеры предсказали, что Apple вернет классические названия для своих смартфонов

В 2021 году компания Apple собирается вернуть классические названия для своих смартфонов. Вместо iPhone 13 на рынок будет выпущена выпущена модель iPhone 12s. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает ChinaMobole.

В Купертино готовят новую модель к сентябрю 2021 года. Смартфоны получат незначительные изменения и станут, фактически, модернизацией iPhone 12. Отсюда и идея вернуть литеру «S», как это уже было до iPhone 8.

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Ожидается, что iPhone 2021 года сохранит дизайн модели 2020 года. Сетевые информаторы считают, что толщина корпуса будет увеличена. Зато станет меньше экранный вырез, а сам дисплей получит высокую частоту обновления 120 герц.

Apple, iPhone
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