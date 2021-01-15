В Минздраве заявили, что продажу носков ограничили по просьбе бизнеса

Запрет на продажу товаров не первой необходимости в супермаркетах на время локдауна в Украине является просьбой бизнеса. Этот запрет отвечает интересам бизнеса, который специализируется на торговле такими товарами.

Об этом в интервью lb.ua заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, перед введением локдауна с представителями бизнеса провели много встреч.

«Я сейчас скажу такую сокровенную вещь: эти ограничения — просьба бизнеса», — ответил Ляшко на вопрос о запрете продажи носков и товаров не первой необходимости в супермаркетах.

Он объяснил, что есть бизнес, который продает исключительно посуду, одежду или игрушки.

«И они теряют во время карантина, потому что они закрыты, а рядом супермаркеты продолжают работать и продают посуду, одежду и игрушки. Мы же не потому вводим ограничения, что вирус носками передается», — добавил Ляшко.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины не будет продлевать локдаун после 24 января, хотя в дальнейшем ожидается увеличение заболеваемости COVID-19.