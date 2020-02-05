На рекламе в Instagram Facebook заработал за год $20 миллиардов

Доходы от рекламы в социальной сети Instagram принесли компании Facebook около 20 миллиардов долларов в 2019 году.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
«Приложение принесло около 20 миллиардов долларов дохода от рекламы в 2019 году», — говорится в сообщении.
Как отмечается, прибыль от Instagram составила более четверти общей прибыли компании за прошлый год.
Эти данные обгоняют YouTube, который c продаж на рекламу принёс в 2019 году своему владельцу, компании Google, 15,1 миллиарда долларов.
В Facebook отказались от комментариев. Компания не раскрывает прибыль от Instagram отдельной строкой в своих отчётах о доходах.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016