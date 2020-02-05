На рекламе в Instagram Facebook заработал за год $20 миллиардов

Доходы от рекламы в социальной сети Instagram принесли компании Facebook около 20 миллиардов долларов в 2019 году.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

«Приложение принесло около 20 миллиардов долларов дохода от рекламы в 2019 году», — говорится в сообщении.

Как отмечается, прибыль от Instagram составила более четверти общей прибыли компании за прошлый год.

Эти данные обгоняют YouTube, который c продаж на рекламу принёс в 2019 году своему владельцу, компании Google, 15,1 миллиарда долларов.

В Facebook отказались от комментариев. Компания не раскрывает прибыль от Instagram отдельной строкой в своих отчётах о доходах.