Facebook и Instagram будут показывать местонахождение популярных блогеров

Социальные сети Facebook и Instagram откроют доступ к информации о местоположении пользователей с наиболее широким охватом аудитории. Об этом сообщается в опубликованном в среду заявлении компании Facebook.
«Мы хотим обеспечить подлинность наших ресурсов и дать людям возможность знать, кто стоит за записями, которые они видят. Это особенно важно, когда речь идет о выборах (президента США — Ред.), так что мы решили предпринять дополнительные меры, чтобы увеличить уровень прозрачности аккаунтов с большим количеством читателей», — говорится в релизе.
Данные о геолокации пользователей будут указываться в каждом опубликованном посте. Компания утверждает, что таким образом подписчики смогут более точно оценивать аутентичность учетных записей и достоверность публикуемых сведений.
Новая функция в ближайшее время будет доступна только в США. При этом отмечается, что особое внимание в процессе ее внедрения будет уделено профилям, владельцы которых проживают за пределами Соединенных Штатов, но имеют большую аудиторию в этой стране.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016