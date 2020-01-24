Сорос обвинил Facebook в сговоре с Трампом

Американский финансист Джордж Сорос полагает, что между компанией Facebook и президентом США Дональдом Трампом существует некое соглашение, в рамках которого компания помогает Трампу в президентской предвыборной гонке. Об этом Сорос заявил в четверг, выступая на полях международного экономического форума в Давосе.
«Я думаю, что между Трампом и Facebook действует что-то вроде неформальной взаимопомощи или соглашения, — приводит слова американского миллиардера агентство Bloomberg. — Facebook будет сотрудничать с Белым домом, чтобы переизбрать Трампа, а Трамп будет защищать Facebook».
В ходе выступления Сорос также обвинил Трампа в пренебрежении интересами США в угоду собственным.
Ранее Сорос неоднократно критиковал Facebook и Google, поскольку эти компании, по его мнению, монополизировали рынок, препятствуя инновациям и создавая зависимость от своих сервисов.
Сорос, один из богатейших людей в мире, является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management. По данным журнала Forbes, его состояние достигает почти $25 млрд. В феврале 2016 года телекомпания CNN сообщила, что Сорос пожертвовал $6 млн на президентскую кампанию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, соперницы республиканца Дональда Трампа. После победы последнего на выборах 2016 года Сорос назвал его сторонником диктатуры и превращения США в мафиозное государство.
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