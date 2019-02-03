Японцы не верят, что власти смогут забрать у России Курильские острова

По результатам соцопроса, почти 90% японцев не верят в то, что премьер-министр Синдзо Абэ сможет решить так называемую «проблему северных территорий» с островами Курильской гряды за время нахождения у власти.
Опрос, проведенный агентством Киодо, показал: 88,2% респондентов считают, что «вопрос с островами» не будет разрешен при Синдзо Абэ. Положительный ответ при проведении опроса выбрали лишь 7,3%.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Лидер либерал-демократов Японии Абэ занимает пост премьер-министра с 2006 года и является единственным японским политиком послевоенного периода, повторно назначенным на этот пост после пятилетнего перерыва. Скорее всего, он останется на своем посту до 2021 года — сторонники-однопартийцы не раз требовали дать ему больше времени для проведения экономических реформ и организации в Токио летней Олимпиады-2020.
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