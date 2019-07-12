Кабмин обвинил Укрэнерго в манипуляции цифрами по росту тарифов

Заявления руководства государственного предприятия «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» о якобы росте на 30% стоимости электроэнергии для промышленных потребителей из-за запуска прозрачного рынка электроэнергии являются некорректными.
Об этом говорится в официальном заявлении Кабинета министров Украины, размещенном на официальном сайте.
«Как свидетельствуют данные анализа ситуации Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, расчет „Укрэнерго“ базируется на результатах торгов на Украинской энергетической бирже, когда ценовое предложение равнялась цене на электроэнергию в условиях пиковых нагрузок — 2375 грн\мВт. Но это предложение, как оказалось было ситуативным и не было поддержано рынком. Продавец электроэнергии — ПАО „Центрэнерго“ — снизил цену до средневзвешенной, и за первые семь дней функционирования рынка электроэнергии „Центрэнерго“ продавал электроэнергию по средневзвешенной цене в 1599 грн\мВт ровным графиком. При этом эта стоимость, как показывает анализ производственных процессов, может и дальше снизиться — до 1300 грн\мВт. В компании „Центрэнерго“ планируют снизить цену до заявленного показателя уже в ближайшие месяцы» .
Таким образом, говорится в заявлении, Укрэнерго апеллирует к некорректным показателям. «Получается, что расчеты НЭК „Укрэнерго“ по меньшей мере некорректны, ведь апеллируют к некорректным ценовым показателям. Более того, сегодня, когда рынок электроэнергии функционирует всего две недели, говорить о росте цены в принципе неуместно, ведь не вступили в силу ряд других сопутствующих рыночным процессам факторов — например, цена на балансирующем рынке или месячный баланс. Делать любые ценовые оценки можно только после минимум месяца работы рынка», — пишет правительственный портал.
Как сообщали СМИ, вчера исполняющий обязанности директора НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявил, что средневзвешенная цена на электрическую энергию для промышленности выросла на 29,22%, или на 472 гривны/МВт-час до 2090 гривен/МВт-ч после запуска новой модели рынка.
Напомним, сегодня торги на рынке «на сутки вперед» завершились средневзвешенной цене в 1149 грн/кВт-час, что почти на 30% ниже вчерашних торгов.
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