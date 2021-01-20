Байден вернет США в ВОЗ и Парижское соглашение

Избранный президент США Джозеф Байден, который в среду вступит в должность главы государства, намерен в первый же день подписать ряд указов, в том числе об отмене решения о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также о возвращении в Парижское соглашение по климату. Об этом сообщается на сайте переходной команды демократа.
«Избранный президент примет меры — не только, чтобы уменьшить серьезный ущерб от администрации Трампа, но также, чтобы продвинуть нашу страну вперед», — говорится в заявлении.
Издание The Hill отмечает, что без соответствующих действий Байдена США официально покинули бы ВОЗ 6 июля.
Согласно заявлению, США примут участие в идущей на этой неделе работе исполкома ВОЗ, причем американскую делегацию возглавит ведущий инфекционист доктор Энтони Фаучи; он выступит в ВОЗ 21 января.
Кроме того, в заявлении говорится, что администрация Байдена будет работать с ВОЗ и другими партнерами США с целью реформировать и укрепить ВОЗ и поддержать действия этой организации в сфере здравоохранения.
В администрации президента США Дональда Трампа неоднократно утверждали, что ВОЗ причастна к сокрытию информации о возникновении вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим в середине апреля Трамп принял решение о временной приостановке участия США в работе ВОЗ до расследования о неудачном ответе организации на вспышку коронавируса COVID-19.
США в июле уведомили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ, решение должно было вступить в силу 6 июля 2021 года.
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