Туристическая отрасль Украины в 2020 году потеряла около 60 млрд грн

Туристическая отрасль Украины в 2020 году получила около 60 млрд грн ущерба из-за пандемии коронавируса.
«Спрос сегодня ниже и ущерб рынку был нанесен существенный. Если в мире потери туристической отрасли составили около $800 млрд, то в Украине, по нашим подсчетам, около 60 млрд грн. Это ущерб, который отрасль получила в 2020 году», — сообщила глава Госагентства развития туризма Украины (ГАРТ) Марьяна Олеськив в ходе пресс-конференции «Оценка влияния COVID-19 на гостиничную индустрию Украины» в среду, передает Интерфакс-Украина.
При этом она уточнила, что детальные результаты индустрии в 2020 году агентство планирует обнародовать в начале февраля.
В то же время в Украине все еще нет детальных статистических данных о туристическом рынке и его участниках, отметила Олеськив.
«Для Госагентства это будет один из приоритетов в следующем (2021 — Ред.) году. В том бюджете, которым мы располагаем, а это 100 млн грн, мы планируем значительную долю финансирования направить на создание Единого туристического реестра , где смогут зарегистрироваться все средства размещения и субъекты туристической деятельности и получать оперативную статистику хотя бы ежемесячно», — рассказала глава ГАРТ.
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