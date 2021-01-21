В результате теракта в Багдаде погибли 32 человека

Жертвами двойного теракта в Багдаде в четверг стали 32 человека, ранены 110, сообщило министерство здравоохранения Ирака.

Двойной теракт произошел в четверг утром на одном из рынков в районе Эль-Баб эш-Шаркий. Иракские службы безопасности преследовали террористов в момент, когда те привели в действие взрывные устройства, сообщил официальный представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул.

«32 человека погибли, 110 ранены в результате двух взрывов в Багдаде», — сообщила пресс-служба ведомства.

Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт.